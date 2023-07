Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 streicht in Deutschland rund 400 Arbeitsplätze. Der Stellenabbau solle sozialverträglich erfolgen und betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend vermieden werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Darunter seien auch vakante Stellen, die nicht nachbesetzt würden, erklärte eine Sprecherin. Der Abbau entspricht einem Zehntel der etwa 4000 Vollzeitstellen in der Firmenzentrale und in der Unterhaltungs-Sparte.