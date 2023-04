Zudem trennt sich ProSiebenSat.1 mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von Finanzchef Ralf Gierig (57). Der 57-Jährige war seit über 20 Jahren beim Unternehmen und seit Anfang 2022 im Vorstand. Sein Nachfolger soll zum 1. Mai Martin Mildner (53) werden. Der 53-Jährige war zuletzt Finanzvorstand von United Internet. Er habe die Konzerntochter Ionos erfolgreich an die Börse gebracht, erklärte ProSiebenSat.1. Dies könnte daraufhin hindeuten, dass Mildner die Dating-Sparte des TV-Konzerns – die ParshipMeet Group – an die Börse bringen soll, wenn sich die Lage am Kapitalmarkt beruhigt hat. Dieses Vorhaben liegt seit dem Ukraine-Krieg auf Eis.