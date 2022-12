Prognose Pkw-Absatz könnte 2023 weltweit um 3,1 Prozent steigen

Besonders China sei trotz der vielen Krisen »eine Art Lokomotive für den weltweiten Automarkt«, sagte Dudenhöffer weiter. Ohne die dortigen Zuwächse wäre der globale Markt in diesem Jahr geschrumpft.

Demnach kommen laut CAR-Hochrechnung die Autohersteller in China 2022 auf einen Absatz von 23,4 Millionen Pkw, ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es folgen die USA mit 13,8 Millionen Neuzulassungen, was einem Minus von 7,3 Prozent entspricht. Deutschland liegt in der Liste der größten Automärkte wieder auf Platz fünf, hinter Japan auf dem vierten Rang und Indien auf dem dritten, wie die »Welt am Sonntag« berichtete.