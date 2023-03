Online-Händler befeuern Preiskampf

Besonders der Online-Handel heizte zuletzt die Preiskämpfe an, sagt Lohwasser. Das ging am vergangenen Black Friday im November bereits so weit, dass aktuelle Ware unterhalb des Einkaufspreises an Endkunden angeboten worden sei. Das hat auch Tegtmeier beobachtet, der nicht von einer kurzfristigen Erholung ausgeht.

Die Hersteller versuchen gegenzusteuern – mit Preisnachlässen, aber auch damit, dass sie ihre Modelle länger als üblich im Portfolio behalten. "Teilweise verzichten Hersteller darauf einen jährlichen Modellwechsel zu machen, um erstmals wieder alles in gewohnte Abläufe und Zeitabläufe zu bekommen", teilt der Händlerverband VDZ mit.