Der Deal könnte demnach über eine Tochtergesellschaft "Hipgnosis Song Management" (HSM) von Blackstone abgeschlossen werden. Geschätzt wird der Wert der Rechte an Songs wie "Another brick in the wall" oder "Wish you were here" auf rund 500 Millionen US-Dollar. Das 1973 veröffentlichte Album "Dark side of the moon" ist das weltweit am drittbesten verkaufte Album aller Zeiten. Sollte Blackstone hier erfolgreich sein, dürfte das laut dem Zeitungsartikel den Ruf des Unternehmens als ein Hauptakteur im Geschäft mit Musikrechten weiter steigern.