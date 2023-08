"Die Daten sind ein großer Erfolg für Novo Nordisk. Erstmals konnte gezeigt werden, dass die Gewichtsabnahme unter Wegovy die Sterblichkeit reduziert und zu einer Verbesserung der Morbidität führt", sagte Fondsmanager Markus Manns von Union Investment. "Mit diesen Daten sollte es auch den Krankenkassen leichter fallen, die Kosten für Wegovy zu übernehmen." Novo Nordisk will noch in diesem Jahr in den USA und der EU die Genehmigung für eine Indikationserweiterung für das Mittel beantragen.

Zugang wegen hoher Nachfrage beschränkt

Um die Abnehmspritze, die schon Promis wie Tesla-Chef Elon Musk (52) und Reality-Star Kim Kardashian (42) beim Abnehmen geholfen haben soll, ist ein regelrechter Hype entstanden – auch befeuert durch die sozialen Netzwerke. In den USA musste der Hersteller Novo Nordisk bereits den Zugang für neue Patienten beschränken, da er wegen der hohen Nachfrage mit Lieferengpässen kämpft. Wegovy sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl und führt in Kombination mit einer Umstellung der Ernährung und sportlicher Betätigung zu einer durchschnittlichen Gewichtsabnahme von rund 15 Prozent. Das Mittel gehört zu der Klasse der so genannten GLP-1-Agonisten, die ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.