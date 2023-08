Für einen weiteren Schub in dem boomenden Markt sorgte kürzlich ein Studienergebnis von Novo Nordisk, dass das Präparat Wegovy auch schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann. Eli Lilly führt für sein Präparat "Mounjaro" eine ähnliche Studie durch. Die Hoffnung der Konzerne ist, dass bei entsprechend positiven Studienergebnissen die Arznei-Zulassungsbehörden den Zugang zu den teuren Wirkstoffen erleichtern – und mehr Menschen die Abnehmspritzen auf Rezept bekommen. Die Studienergebnisse zeigten, das Wegovy einen klaren medizinischen Nutzen habe und "das Potenzial hat, die Art und Weise zu verändern, wie Fettleibigkeit betrachtet und behandelt wird", erklärte Novo-Entwicklungschef Martin Holst Lange. Bei Novo wie bei Eli Lilly ist die Kalkulation ähnlich: Wird die medizinische Indikation für die begehrten Abnehmspritzen erweitert, dürfte die Umsatzkurve künftig noch steiler ansteigen. Novo will noch in diesem Jahr die Genehmigung für eine solche Erweiterung beantragen - sowohl in den USA wie auch in der EU.