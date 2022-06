Umsatz 2021: 93,77 Milliarden Dollar Hauptsitz: New Brunswick, New Jersey, USA Mitarbeiter: 141.700 Gründung: 1886

Topseller des Jahres 2021 waren das Medikament Darzalex aus dem Bereich Onkologie gegen Multiples Myelom sowie Stelara, ein Mittel gegen Schuppenflechte. Der von Johnson & Johnson entwickelte Covid-19-Impfstoff sorgte erwartungsgemäß ebenfalls für einen Umsatzschub. Allein die Vakzine fuhr rund 2,39 Milliarden Dollar ein. Allerdings wurde das Plus teilweise von einem Rückgang beim Arthritis-Medikaments Remicade in den USA kompensiert, berichtete der Konzern. Hier machen Biosimilars – also Nachahmermedikamente – dem Mittel zu schaffen.

Für das laufende Jahr 2022 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 94,8 und 95,8 Milliarden Dollar. Den Umsatz des Covid-19-Vakzins schloss der Konzern aus der Prognose aus, da die Entwicklung angesichts des weltweiten Überangebots an Impfstoffen und einer unsicheren Nachfrage nicht abzuschätzen sei.

Offen ist auch weiterhin, wie sich die juristischen Streitereien um den Verkauf von Babypuder weiterentwickeln, dessen Talk mit Asbest verseucht gewesen sein soll. Im Zuge des Opioid-Skandals in den USA hatte sich der Konzern auf einen Milliardenschweren Vergleich eingelassen, der unter anderem Zahlungen in Hilfsprogramme über mehrere Jahre vorsieht.

Im November 2021 kündigte Johnson & Johnson an, sich innerhalb von zwei Jahren in zwei Teile aufspalten zu wollen: Geplant ist, die Konsumgütersparte mit rezeptfreien Medikamenten und anderen Gesundheitsprodukten in ein eigenständiges Unternehmen zu überführen und an die Börse zu bringen. Allein diese Sparte setzte 2021 insgesamt etwa 14,64 Milliarden Dollar um.

Ob Johnson & Johnson seine Spitzenposition im kommenden Ranking halten kann, ist jedoch auch ohne eine Abspaltung der Consumer-Sparte ungewiss. Der diesjährige zweitplatzierte Pharmakonzern Pfizer befindet sich auf atemberaubender Aufholjagd.