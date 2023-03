Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Übernahme einstimmig genehmigt. Die Aufsichtsbehörden müssen die Transaktion jedoch noch prüfen, und die Aktionäre von Seagen müssen sie genehmigen.

Im vergangenen Jahr hatte bereits der US-Pharmakonzerns Merck & Co Interesse an Seagen bekundet und hätte laut "FT" 200 US-Dollar je Aktie geboten. Die Gespräche, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befanden, hätten aber zu keinem Abschluss geführt.