Der US-Pharmakonzern Pfizer hat offenbar ein Auge auf das Biotechnologie-Unternehmen Seagen geworfen. Gespräche über eine potenzielle Übernahme befänden sich noch in einer frühen Phase, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Mit dem Zukauf könnte Pfizer sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. Aktien von Seagen sprangen am Montag in den USA vorbörslich um gut 12 Prozent in die Höhe.