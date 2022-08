Schweizer Pharmakonzern Novartis bringt Generikasparte Sandoz an die Börse

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat eine Entscheidung über die Zukunft seines Geschäfts mit Nachahmermedikamenten getroffen. Die Generikasparte Sandoz soll abgespalten und im zweiten Halbjahr als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an die Schweizer Börse SIX gebracht werden, teilte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag mit. In den USA sollen zudem American Depositary Receipts (ADS) gelistet werden.