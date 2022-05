Moderna-Finanzchef entlassen 700.000 Dollar für einen Tag Arbeit

Moderna-Finanzchef Jorge Gomez muss nur einen Tag nach seinem Amtsantritt bei dem US-Impfstoffhersteller schon wieder seinen Hut nehmen. Gomez habe Moderna am Dienstag mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte der Biotechkonzern am Mittwoch mit. Er hatte seinen Posten erst am Montag angetreten, seine Berufung war im April angekündigt worden.