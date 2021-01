Zweiter Corona-Impfstoff Moderna-Vakzin in Deutschland angekommen, EU will angeblich teuer nachordern

Deutschland hat die erste Lieferung des zweiten Corona-Impfstoffs erhalten. Am Dienstag wird das Mittel von US-Hersteller Moderna an die Länder verteilt. Angeblich will die EU davon noch mehr ordern, auch zu deutlich höherem Preis.