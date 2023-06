Der Schweizer Pharmakonzern Novartis baut sein Entwicklungsgeschäft mit einem Milliardenzukauf in den USA aus. Der Arzneimittelhersteller aus Basel übernimmt für bis zu 3,5 Milliarden Dollar (3,87 Milliarden Euro) die Firma Chinook Therapeutics. Die Aktionäre des Biotech-Unternehmens aus Seattle sollen 3,2 Milliarden Dollar in bar oder 40 Dollar je Aktie erhalten, wie Novartis am Montag mitteilte.