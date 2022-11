Der Darmstädter Merck-Konzern will bei der Entwicklung neuer Medikamente schneller vorankommen. Die Produktivität der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Onkologie, Neurologie und Immunologie soll sich verdoppeln, wie der Pharma- und Technologiekonzern am Montag anlässlich eines Updates zur Forschungs- und Entwicklungsstrategie seines Pharmageschäfts mitteilte.