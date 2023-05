Ihr Rückzug bei Vonovia war erst am Donnerstag bekannt geworden. "Helene von Roeder verlässt zum 1. Juli 2023 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen den Vorstand der Vonovia SE, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen", hieß es in einer Mitteilung.

Merck nun mit zwei Frauen an der Spitze

Mit dem Wechsel ist Merck das einzige Unternehmen im deutschen Leitindex, das zwei Frauen an der Spitze hat: Die Spanierin Belen Garijo (62) ist derzeit die einzige Chefin eines Dax-Konzerns. Die studierte Physikerin von Roeder arbeitete 23 Jahre lang für verschiedene Investmentbanken, unter anderem als Geschäftsführerin der Credit Suisse für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Ihr Onkel, der ehemalige Lufthansa-Finanzchef Karl-Ludwig Kley (71), war von 2007 an Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck und übergab das Ruder 2016 an Garijos Vorgänger Stefan Oschmann (65).