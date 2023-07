Abkoppelung von China in nächsten Jahrzehnten "nicht machbar"

Konsequenzen aus der aktuellen Lage wie eine Verlagerung des Pharmageschäfts in andere Teile der Welt will Merck jedoch bislang nicht ziehen. "Wir denken langfristig und gehen als Familienunternehmen nicht mit dem Wind", sagte Garijo der Zeitung.

Zugleich verteidigte Garijo die weltweiten Investitionen des Darmstädter Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 17,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 – auch in Fernost. "Wir glauben weiter an die Chancen in China. Vor allem im Elektronikbereich", sagte sie trotz der aktuellen politischen Spannungen etwa in der Taiwan-Frage. "Es wird keine globale Welt ohne China geben. Ich halte eine Abkopplung in den nächsten zwei Jahrzehnten für nicht machbar."