Nahezu täglich gehen derzeit Warnmeldungen aus der deutschen Pharmaindustrie beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein. Diverse Hersteller melden, dass sie Medikamente von nun an erstmal nicht mehr wie üblich liefern können. Allein in dieser Woche: Am Montag meldete die Firma Mibe, wegen unzureichender Produktionskapazitäten einen Engpass bei einem bestimmtes Notfall- und Schockmedikament; am Dienstag verkündete ITM Medical Isotopes aus München Lieferschwierigkeiten bei einem Tumormarker; am Mittwoch meldete Mundipharma die sonst übliche Verfügbarkeit eines starken Schmerzmittels bis Ende Januar ab.