Paul Singer macht Druck Hedgefonds Elliott drängt Glaxo zum Spartenverkauf

Der Hedgefonds Elliott drängt nach seinem Einstieg den britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) dazu, einen Verkauf seiner Consumer-Health-Sparte zu prüfen. Der aktivistische Investor bestätigte in seinem offenen Brief, einen signifikanten Anteil an GSK zu halten.