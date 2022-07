Das britische Unternehmen war unter Druck von aktivistischen Investoren geraten, die auf einen Verkauf von Haleon gedrängt hatten. GSK ließ sich grundsätzlich darauf ein, wies eine 50 Milliarden Pfund schwere Offerte des britisch-niederländischen Konsumgüterriesen Unilever aber insgesamt dreimal als zu niedrig zurück. Die Konsumgütersparte erlöste zuletzt zehn Milliarden Pfund und steuerte damit fast ein Drittel zum gesamten Jahresumsatz von GSK bei.

Die GSK-Aktien eröffneten am Montag mit 1400 Pence, 319 Pence niedriger als am Freitag. Nach Handelsschluss am Montag wird der Preis aber kalkulatorisch angepasst, sodass er in etwa auf dem Niveau vor der Abspaltung landet. Damit soll etwa der Gewinn je Aktie vergleichbar bleiben, wie das Unternehmen mitteilt.