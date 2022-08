Sturm bekamt die Baustellen in dem Unternehmen einfach nicht mehr in den Griff. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die zu komplex gewordene Konzernstruktur mit vier unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Anfang des Jahres bastelte Sturm an einem Befreiungsschlag. Teilverkäufe der Klinikkette Helios und der Dienstleistungssparte Vamed zog er ebenso in Betracht wie die Veräußerung des 32-Prozent-Anteils an der Dialysetochter Fresenius Medial Care (FMC). Doch gab es stets nur diese finanziellen Optionen – die dringend notwendigen unternehmerischen Konzepte fehlten. Die Kritik wuchs, auch öffentlich.