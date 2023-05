Umwandlung der FMC in AG steht bevor

Weitere Rückschläge gab es dagegen bei der Tochter FMC. Beim inzwischen in den MDax abgestiegenen Blutwäschespezialisten ging der Gewinn unter dem Strich um 45 Prozent auf 86 Millionen Euro zurück. Durch eine neue Rechtsform will sich Fresenius von der kriselnden Tochter lösen. FMC soll bis zum Jahresende von einer AG & Co. KGaA in eine normale Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt werden – dann muss Fresenius das Sorgenkind nicht mehr voll bilanzieren. An der Beteiligung von 32 Prozent will Sen aber vorerst festhalten.

FMC hatte erheblich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, in der Dialysepatienten besonders gefährdet waren, und litt noch dazu unter Personalmangel und steigenden Kosten. Künftig will sich Fresenius vor allem auf die Medikamentensparte Kabi sowie die Klinikkette Helios konzentrieren. Auch zur Dienstleistungssparte Vamed geht Sen auf Distanz, sie wird wie auch FMC künftig nur noch als Finanzbeteiligung geführt.