Nach der verzögerten Vorlage des Geschäftsberichts für 2022 erwartet das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec die Rückkehr in den Nebenwerteindex MDax schon im Juni. Die Deutsche Börse hatte die Aktien kürzlich aus dem MDax und dem Technologieindex TecDax geworfen, nachdem Evotec den geprüften Geschäftsbericht nicht wie vorgeschrieben bis Ende April vorlegen konnte – nach eigenen Angaben wegen eines Cyber-Angriffs. Mit knapp zwei Wochen Verspätung veröffentlichte Evotec den Bericht am Freitagabend kurz vor Mitternacht. Am 5. Juni werden die Indizes der Börse das nächste Mal überprüft, am 19. Juni könnte die Evotec-Aktie wieder in den MDax einziehen. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von 3,37 Milliarden Euro.