Curevac galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber einen schweren Rückschlag, da sein eigenes Vakzin nicht so gut wirkte wie erhofft und das Projekt gestoppt wurde. Inzwischen arbeiten die Tübinger zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GSK an einem verbesserten Vakzin, das sich in der frühen Phase der klinischen Entwicklung befindet.

"Im Laufe seiner internationalen Karriere hat Dr. Zehnder maßgeblich zur Markteinführung von transformativen Medikamenten beigetragen", sagte CureVac-Aufsichtsratschef Jean Stéphenne. Zehnder sei der Richtige, "um CureVac auf die nächsthöhere Stufe als relevantes Unternehmen im Markt zu führen."