Impfstoffhersteller Schafft Indiens Serum Institute die Milliardendosis?

Während die Produktion von Impfstoffen in Europa hakt, hat das Serum Institute of India seine Produktion enorm hochgefahren. Das Familienunternehmen will im Herbst fast die Hälfte des weltweiten Angebots herstellen. Eine gewagte Wette.

Ein Originaltext aus dem "Economist"