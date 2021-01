Corona-Impfstoff für Europa Pharmariese Sanofi wird Lieferant für Biontech

Verkehrte Welt in der Pharmaindustrie: Sanofi als größter Konzern der Branche in der EU dient sein Frankfurter Werk an, um Impfstoff für den Newcomer Biontech abzufüllen. Das eigene Corona-Projekt hat sich verzögert.