Corona-Ausbruch Biontech liefert erstmals Impfstoff nach China

Nun also doch. Der Impfstoffhersteller Biontech hat erstmals den chinesischen Markt beliefert – wenn auch zunächst nur in geringem Umfang und nur für die dort lebenden Deutschen. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner Fosun Pharma habe das Unternehmen 11.500 Dosen des Covid-19-Impfstoffs auf das chinesische Festland geliefert, teilte Biontech am Donnerstag mit. Die Lieferung sei am 21. Dezember eingetroffen. Sie umfasst sowohl den klassischen Impfstoff auf mRNA-Basis als auch die an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepasste Variante und damit dieselben Impfstoffe, die auch in Deutschland verfügbar sind.