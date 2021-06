500 Millionen Impfdosen US-Präsident Biden bestellt Biontech für Rekord-Impfspende

Vor dem G7-Gipfel in Cornwall kündigt US-Präsident Joe Biden eine massive Impfspende an ärmere Länder an. Dafür bestellen die USA eine weitere halbe Milliarde Dosen von Biontech und Pfizer - zum Selbstkostenpreis.