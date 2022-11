Die Avengers der Pharmawelt: Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci in ihrem Mainzer Labor. Das Bild entstand unter Pandemiebedingungen quer über den Atlantik. Die Fotografin saß während der Aufnahmen in ihrem New Yorker Atelier und steuerte die KAmera per Fernbedienung.

Foto: Dina Litovsky / Redux / laif