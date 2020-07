Kampf gegen Covid-19 Biontech sieht seinen Corona-Impfstoff bis Dezember zulassungsreif

Hoffnungsvolle Zeichen aus Mainz: Im Kampf gegen das Coronavirus will Biontech in Kürze mit seinem Impfstoff in die Phase-III-Studie eintreten. Schon im Dezember könnte die Zulassung starten.