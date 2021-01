Start im Februar US-Firma Baxter will Biontech-Impfstoff in Westfalen produzieren

Ein Auftragsfertiger hilft, die Produktion von Corona-Impfstoffen zu steigern. Die US-Firma Baxter will noch in diesem Quartal in Halle (Westfalen) mit einem Großauftrag von Biontech und Pfizer loslegen.