Forscher haben neue Studiendaten zum Alzheimer-Medikament Lecanemab veröffentlicht. Das Medikament gilt als großer Hoffnungsträger der US-Firma Biogen und des japanischen Partners Eisai. Das bereits an der Börse vor einigen Wochen als womöglich großer Erfolg gefeierte Mittel zeigte in den Tests positive Ergebnisse, wie die Forscher im New England Journal of Medicine berichteten. Doch bei vielen Patienten gab es auch massive Nebenwirkungen: Bei fast 13 Prozent der rund 1800 Patienten umfassenden Studie, die sich über 18 Monate erstreckte, wurde Lecanemab mit einer gefährlichen Art von Gehirnschwellung in Verbindung gebracht.