Der US-Biotechkonzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai wecken mit Studiendaten Hoffnungen zu einem neuen Alzheimermedikament. Das Mittel Lecanemab konnte in einer großen Studie mit Patienten im Frühstadium der Krankheit den kognitiven und funktionellen Verfall deutlich verlangsamen – ein seltener Erfolg in der Alzheimerforschung, in der es zahlreiche gescheiterte Medikamentenprojekte gibt. In der entscheidenden klinischen Studie der Phase 3 verlangsamte Lecanemab das Fortschreiten der Krankheit um 27 Prozent im Vergleich zu einem Placebo. Damit wurde das Hauptziel der Studie erreicht. Die beiden Unternehmen hoffen nun auf eine Zulassung des Mittels in den USA Anfang nächsten Jahres. Auch eine Zulassung in Japan und Europa soll beantragt werden.