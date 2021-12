Streit um Unkrautvernichter Bayer gewinnt zweiten Glyphosat-Prozess in den USA

Bayer hat sich in einem Glyphosat-Prozess in den USA durchgesetzt. Es ist der zweite juristische Erfolg in dem anhaltenden Streit um den angeblich krebserregenden Unkrautvernichter - neben drei Niederlagen.