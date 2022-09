Marianne De Backer Diese Managerin baut die Zukunft von Bayer

Die Managerin kam zu Bayer, um die Pharmasparte in ein Biotech-Powerhouse umzubauen. In zwei Jahren hat sie mehr als 40 Entwicklungsallianzen geschlossen, vier Firmen übernommen und mehr als sieben Milliarden Dollar ausgegeben. Nun will sie mehr.