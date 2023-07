Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) betrachtet die erneute Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union als unbedenklich. In ihrer Risikobewertung des Wirkstoffs hat die EFSA keine kritischen Problembereiche festgestellt, die Anlass zur Sorge geben, was das Risiko für Mensch, Tier und Umwelt betrifft.