In einem starken Dax-Umfeld war die Aktie von Bayer am Vormittag mit Verlusten von knapp 2,8 Prozent schwächster Wert im Dax. Im Tagesgeschäft lief es hingegen dank guter Agrargeschäfte und einer regen Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten besser als von den Experten gedacht. Den Jahresausblick für 2022 hob der Konzern an.