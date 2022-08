Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer will seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe mit bis zu 30.000 Teilnehmern testen. Auf Basis der Phase-II-Daten werde das Phase-III-Entwicklungsprogramm Oceanic gestartet, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. Die Studie ist eines der bisher größten klinischen Studienprogramme für den Pharmakonzern. Der Erfolg entscheidet darüber, ob das Mittel ein Nachfolger für Bayers Milliardenbringer Xarelto wird.