Der Umsatz stieg von April bis Juni um 16 Prozent auf 22,97 Milliarden Euro und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen. Unter dem Strich fuhr BASF einen Gewinn von 2,09 (Vorjahreszeitraum: 1,65) Milliarden Euro ein, was der Konzern einem deutlichen höheren Beteiligungsergebnis aus Wintershall Dea zu verdanken hat. An dem Öl- und Gaskonzern hält BASF noch 72,7 Prozent. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast zwei Prozent zu. An seiner Prognose für dieses Jahr hält BASF fest – "vorerst" zumindest. Demnach rechnet das Unternehmen unverändert mit einem Umsatz zwischen 74 und 77 (Vorjahr: 78,6) Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 6,6 und 7,2 (7,8) Milliarden Euro.