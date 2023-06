Der Chef des britisch-schwedischen Arzneimittelherstellers Astrazeneca, Pascal Soriot (64), erwägt einem Zeitungsbericht zufolge eine Abspaltung seines China-Geschäfts, um sich vor zunehmenden geopolitischen Spannungen zu schützen. Die Börsennotierung einer separaten Einheit in Hongkong werde als eine Option angesehen, berichtete die Zeitung "Financial Times " am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.