Mit einem überraschend starken Quartalsergebnis im Rücken blickt Amazon optimistisch in die Zukunft. Der weltgrößte Online-Händler stellte am Donnerstag ein anhaltend kräftiges Wachstum seiner Cloud-Sparte in Aussicht. Außerdem trage der Sparkurs erste Früchte. Allerdings brachte die Telefon-Konferenz zu den Quartalszahlen Anlegern die Erkenntnis, dass es im Cloud-Geschäft im April nur noch ein abgeschwächtes Wachstum gab. Die Aktie gab danach im nachbörslichen Handel ihre anfänglichen Kursgewinne von mehr als 13 Prozent wieder ab und rutschte um rund 2 Prozent ins Minus.