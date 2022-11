Es noch gar nicht lange her, da sollte Michel Vounatsos (61) seinen Job verlieren. Der CEO des US-Pharmakonzerns Biogen, der in diesem Jahr rund 10 Milliarden Dollar umsetzen will, hatte ein Alzheimer-Medikament entwickeln lassen und 2021 dafür sogar eine Zulassung der US-Behörden bekommen. Doch der vermeintliche Blockbuster, der Biogen Milliarden einspielen sollte, geriet zum Flop – und zum "Königsmörder", wie es in Schweizer Medien hieß. In Europa erhielt Vounatsos für das Mittel "Aduhelm" keine Zulassung, die Wirkung blieb umstritten, in den USA verwickelte er sich in einen hässlichen Streit um die 56.000 Dollar, die er als Preis für eine Behandlung aufrief – und sollte schließlich seinen Posten räumen.