Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass der Umsatz mit Abnehmspritzen bis 2030 auf 77 Milliarden Dollar steigen wird. Die Investmentbank Jefferies geht bis 2031 sogar von einer Umsatzexplosion auf mehr als 150 Milliarden Dollar aus, so groß ist der Run in den westlichen Industrienationen nach der Spritze. So oder so: Es geht um mehrere hundert Milliarden in der nächsten Dekade.