Chinesische Staatsreederei Unsicherheit über Cosco-Einstieg in Hamburger Hafenterminal

Bei der Beteiligung der chinesischen Cosco-Reederei an einem Terminal im Hamburger Hafen sollte es bereits zum Jahreswechsel eine Einigung geben. Diese rückt laut Betreiber HHLA nun zwar näher, doch eine Pflichtmitteilung von Cosco an der Börse in Hongkong sorgt für neue Unsicherheit.