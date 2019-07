Es ist eine mysteriöse Geschichte und wohl auch eine sehr traurige: Der "Kaffeekönig von Indien" ist verschwunden. Seit Montag wird VG Siddhartha (60), Gründer und Großaktionär einer der größten Kaffeeketten Indiens, vermisst. Die Investoren scheinen am Dienstag zu ahnen, welches Drama sich ereignet haben könnte: Die Aktien von Coffee Day Enterprises brachen um gut ein Fünftel ein.

Laut "Financial Times" (€) hatte der Milliardär und indische Kaffeemagnat seinen Dienstwagen samt Fahrer in der Nacht zu Montag auf einer Brücke nahe der Stadt Mangalore 350 Kilometer westlich vom Technologiezentrum Bangalore entfernt verlassen. Als er nicht zurückkehrte, hätte der Fahrer die Polizei alarmiert, schreibt die FT.

Dem Vorstand von Coffee Day Enterprises soll Siddhartha laut indischen Berichten eine Art Abschiedsbrief geschrieben haben. Dort habe sich der Manager entschuldigt, dass er "alle Menschen im Stich gelassen hat, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben", und fügte hinzu: "Trotz aller Bemühungen ist es mir nicht gelungen, das richtige profitable Geschäftsmodell aufzubauen. Ich habe lange gekämpft, aber heute habe ich aufgegeben."

Offiziell bestätigt ist der angebliche Abschiedsbrief nicht. In einer Mitteilung an die Bombay Stock Exchange am Dienstag berichtete die Holding Coffee Day Enterprises lediglich, dass Siddhartha "seit gestern Abend nicht mehr erreichbar" sei. Man nehme jede erdenkliche Hilfe von Behörden in Anspruch. Die Geschäfte würden professionell fortgeführt.

Laut FT ist die 1996 in Bangalore gegründete Café Coffee Day mit mehr als 1700 Cafés im ganzen Land eine der allgegenwärtigsten Einzelhandelsmarken Indiens. Mit dem leicht suggestiven Slogan "Beim Kaffee kann viel passieren" entwickelte das Unternehmen eine indische Cafékultur, die den Zeitgeist eines jungen Landes einfing, das sich westlichen Lebensstilen zu nähern versucht.

Und trotzdem ist das Kaffeeimperium alles andere als eine Goldgrube: So erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr lediglich sechs Millionen Dollar Gewinn nach Steuern. Café Coffee Day sieht sich einer wachsenden Konkurrenz durch die US-Kette Starbucks ausgesetzt, die vor sieben Jahren begann, zusammen mit der Tata Group in einem Joint Venture den indischen Markt aufzumischen. Zu den scharfen Wettbewerbern zähle auch die britische Costa Coffee, das sich im Besitz von Coca-Cola befindet.

Siddhartha, seine Frau Malavika Hegde und mit ihnen verbundene Unternehmen hielten zuletzt 53 Prozent der Anteile an Coffee Day Enterprises. Einen Großteil der Anteile hätte der Geschäftsmann aber für neu aufgenommene Kredite als Sicherheit bei Banken hinterlegt, gibt die Börse in Bombay an. 6 Prozent der Anteile sollen noch der Private-Equity-Gesellschaft KKR gehören. Der Finanzinvestor war im Jahr 2010 zusammen mit anderen Geldgebern bei der Kaffeekette eingestiegen, die 2015 den Sprung an die Börse geschafft hatte.

"Ein Schwarzer Tag für Start-ups und das Unternehmertum in Indien"

Das Verschwinden von Siddhartha, der auch als versierter Technologie-Investor gilt, bewegt die indische Geschäftswelt. "Die Nachrichten von VG Siddhartha sind schockierend", zitiert die FT Amit Ranjan, Mitbegründer des Tech-Unternehmens SlideShare. "Er war mit Sicherheit kein gescheiterter Unternehmer. Ein Schwarzer Tag für Start-ups und das Unternehmertum in Indien."

Siddhartha war lange Zeit massivem Druck indischer Steuerbehörden ausgesetzt, die im September 2017 in einer breit angelegten Razzia nach Beweisen für mögliche Steuerhinterziehung Büros und private Räume des Mangers durchsucht hatten. Der Unternehmer, dessen Familien seit 130 Jahren im Kaffeegeschäft tätig ist, bestritt die Vorwürfe entschieden. Siddhartha soll seitdem unter Depressionen gelitten haben, heißt es in den Berichten weiter.