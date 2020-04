Keine Co-CEOs mehr: Christian Klein wird den wertvollsten börsennotierten deutschen Konzern in Zukunft alleine führen. Jennifer Morgan verlässt das Unternehmen überraschend.

Bei Europas wertvollstem Technologiekonzern SAP Börsen-Chart zeigen wird Co-Chef Christian Klein den Konzern alleine weiterführen. Seine Co-CEO Jennifer Morgan habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich darauf verständigt, das Unternehmen zum 30. April zu verlassen, teilte der Dax-Konzern in der Nacht zu Dienstag mit.

"Ich danke Jennifer für ihr Engagement an der Spitze von SAP, insbesondere dafür, was sie für das Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Kunden getan hat", sagte Professor Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP.

"Dieser Übergang fällt in eine Zeit weltweit großer Unsicherheit. Aber ich habe volles Vertrauen in Christian Kleins unternehmerische Vision und Fähigkeiten, SAP auf dem Weg zu anhaltendem profitablen Wachstum, Innovation und Kundenerfolg weiter voranzubringen."

Zur Begründung sich vom Modell einer Doppelspitze abzuwenden und zu einem alleinigen Vorstandsprecher zurückzukehren, führt das Softwareunternehmen an, dass die Entscheidung früher als geplant gefallen sei, um in der Corona-Krise eine eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen.

"SAP benötigt eine klare Führung", sagte Klein am Dienstagmorgen zu Journalisten. Es habe keine persönlichen Verwerfungen gegeben, versicherte der 39-Jährige. Morgan und Klein .

Morgan kam 2004 zu SAP, sie wurde im Oktober 2019 zusammen mit Klein zum Co-CEO ernannt und lösten damit den langjährigen Vorstandschef Bill McDermott ab. Seit 2017 gehörte Morgan dem SAP-Vorstand an.

Mit der Coronavirus-Pandemie steht auch der zuletzt erfolgsverwöhnte größte Softwarehersteller Europas unter Druck. Doch trotz der Schwierigkeiten rund um die Auswirkungen der Pandemie hat SAP im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn eingefahren: Zwischen Januar und März verdienten die Walldorfer 811 Millionen Euro, teilte SAP am Dienstag weiter mit.

Trotz Corona-Krise: 811 Millionen Euro Gewinn im ersten Quartal

Vor einem Jahr war erstmals seit fast 17 Jahren ein Quartalsverlust angefallen in Höhe von 108 Millionen Euro, weil SAP viel Geld in einen Stellenabbau steckte. Auch die aktienbasierte Mitarbeitervergütung fiel dieses Mal deutlich schwächer ins Gewicht, weil der Aktienkurs nicht mehr so stark zugelegt hat. Viele Mitarbeiter bei SAP bekommen mit steigenden Kursen der eigenen Aktie mehr Geld.

SAP hatte bereits vorläufige Zahlen vorgelegt und wegen der Corona-Krise seine Jahresprognose zusammenstreichen müssen. Demnach war Umsatz war im ersten Quartal noch um 7 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte aber nur dank Wechselkurseffekten noch um ein Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu.

rei/dpa