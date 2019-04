Sechs Jahre Entwicklung: Patek Philippe, bekannt für sonst eher brave Designs, wächst über sich hinaus. Mit der modern sehr maskulinen 'Alarm Travel Time Referenz 5520P' spricht die Nobelmanufaktur nicht nur jüngere Klienten, sondern auch Mechanik-Freaks an. Vier Patente und sechs Jahre Entwicklungszeit stecken in dem Ausnahme-Talent mit zweiter Zeitzone und einem 24-Stunden-Alarm, der an Komplexität einer Minutenrepetition gleicht. Ungewöhnlich markant sind die vier Kronen, die jedoch ihre Größe abverlangen, da teilweise Aufzugsregler in ihnen arbeiten. Erstaunlich kleinformatig ist dafür die 42,2 Millimeter Durchmesser - immerhin besteht das neue Automatikwerk aus 574 Einzelteilen. 204.000 Euro für die Platinversion.