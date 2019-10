Der Konzernchef der größten britischen Supermarktkette Tesco hat seinen Rücktritt angekündigt. Dave Lewis werde das Unternehmen im kommenden Sommer verlassen, teilte der Aufsichtsrat am Mittwoch in Welwyn Garden mit. Seine Nachfolge übernehme dann Ken Murphy. Der Manager war zuletzt bei der US-Apothekenkette Walgreens Boots tätig.

Lewis erklärte, sein Rücktritt sei eine persönliche Entscheidung. Das Unternehmen hat am Mittwoch auch die Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Umsätze blieben fast unverändert, was jedoch unter anderem an hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr lag.

Lewis verlässt das Unternehmen nach einer Neuausrichtung. Den Chefposten übernahm er 2014 nach einem Bilanzskandal im Unternehmen. Dem weltweit aktiven Handelskonzern macht die Konkurrenz von Discountern wie Aldi und Lidl zu schaffen. Zuletzt hatte das Unternehmen angekündigt, tausende Stellen zu streichen.

cr/dpa