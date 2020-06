10





Beim angeschlagenen US-Kosmetikkonzern Coty greift der Mehrheitseigentümer durch. Die Milliardärsfamilie Reimann entsendet überraschend den Chefstrategen ihrer Investmentholding JAB, Peter Harf, um Coty aus der Krise zu führen. Die Aktie kletterte am Montag um mehr als 20 Prozent.

Zusätzlich zu seinem Posten als Aufsichtsratschef übernehme Harf die Leitung des Unternehmens, wie Coty am Montag bekanntgab. Die Berufung soll Bürokratie abbauen und die Geschwindigkeit erhöhen.

Eigentlich war vorgesehen, dass Pierre Denis, Chef des Schuhherstellers Jimmy Choo, Pierre Laubies ablösen sollte. Denis sei aus dem Vorstand ausgeschieden und werde keine Führungsposition übernehmen, teilte Coty mit.

"Es wird zwei Jahre dauern, bis Coty wieder da ist, wo es einmal war"

Der 74-Jährige Harf ist auch Chef der Beteiligungsgesellschaft JAB der deutschen Milliardärsfamilie Reimann, zu der Coty mit Marken wie Hugo Boss Börsen-Chart zeigen und Calvin Klein mehrheitlich gehört. Harf ist der vierte Coty-Chef in vier Jahren. "Coty braucht eine starke, aber gütige Hand - gerade in der Corona-Krise", sagte Harf dem "Handelsblatt". Er wolle so lange bleiben, bis es wieder rund laufe. Es werde mindestens zwei Jahre dauern, bis Coty wieder da sein werde, wo es einmal gewesen sei.

Der Kosmetikkonzern kämpft seit der Übernahme von Wella Börsen-Chart zeigen und anderen Kosmetikmarken des Konsumgüterriesen Procter & Gamble Börsen-Chart zeigen im Jahr 2016 mit Umsatzrückgängen und Verlusten. Die Corona-Krise verschärfte die finanzielle Krise nun weiter. Im dritten Quartal 2019/20 (Ende März) büßte Coty angesichts geschlossener Friseursalons und Nagelstudios, leerer Flughäfen und Duty-Free-Shops 23 Prozent seines Umsatz ein und schrieb 272 Millionen Dollar Verlust.

Schon im Oktober 2019 hatte sich Coty entschlossen, die Mehrheit an der deutschen Haarpflege-Marke Wella zu verkaufen. Vor rund zwei Wochen konnte der US-Konzern dann den US-Finanzinvestor KKR als Käufer verkünden, der nicht nur für drei Milliarden Dollar rund 60 Prozent an Wella übernimmt, sondern zugleich in zwei Schritten rund eine Milliarde Dollar direkt in Coty investiert.

Der Konzern will sich nun neu aufstellen. Parallel zum Verkauf von Wella verkündete Coty ein neues, verschärftes Sparprogramm über 700 Millionen Dollar. Die Fixkosten sollen damit in den nächsten zweieinhalb Jahren um 25 Prozent gesenkt werden. Der Kosmetikkonzern will sich vor allem auf die Marke Kylie Beauty der Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner konzentrieren, bei dem er 2019 für rund 600 Millionen Dollar eingestiegen war.

