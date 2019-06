Die Ereignisse überschlagen sich - die SPD rudert - wie soll die Partei auf die Wahlniederlage bei der Europawahl und in Bremen reagieren? Rücktritt, Neuerfindung, junge Menschen? Eine Frage der Macht und des Machterhalts. Ernüchterung, ein Patentrezept ist nicht vorhanden. Demontage, darin war die SPD schon immer gut.

Am Ende verkündet SPD-Parteichefin Andrea Nahles ihren Rücktritt, als Fraktionschefin und als Parteivorsitzende. Auch ihr Bundestagsmandat will sie niederlegen. Was nun? Krisensitzung. Am Montag heißt es, ein dreiköpfiges Team aus Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel könnte die Führung der SPD kommissarisch übernehmen.

Neben der Zukunft der Partei steht die der Regierungskoalition auf dem Spiel. Die Union bangt. "Wir stehen weiter zur großen Koalition (GroKo)", betont CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nahles' frühere SPD-Gegenkandidatin Simone Lange meint, dass die Groko ein Fehler gewesen sei, sei mittlerweile allen bewusst.

Fortsetzen oder beenden? "Angesichts des einsetzenden Abschwungs in Deutschland und weltweiter Krisen braucht der Mittelstand Planungssicherheit und Stabilität", sagt der Mittelstandspräsident Mario Ohoven und rät von Neuwahlen ab.

